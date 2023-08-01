Врачи заявили о необычном эффекте мочегонных препаратов

Врачи Малышева и Гандельман заявили о страшном эффекте мочегонных препаратов
Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, что мочегонные препараты могут спровоцировать приступ подагры.
По словам Гандельмана, когда человек пьет мочегонные препараты, организм задерживает мочевую кислоту. Тогда у людей со склонностью к подагре может развиться приступ. В таком случае человек назначают препараты, снижающие содержание мочевой кислоты.
Подагра - это заболевание, которое характеризуется нарушением обмена веществ и отложением кристаллов мочевой кислоты в суставах и других тканях организма. Это приводит к развитию воспалительных процессов в суставах, что вызывает сильную боль и ограничение движения. Подагра чаще всего поражает большие пальцы ног и рук, но может также затрагивать другие суставы, почки и другие органы. Болезнь обычно развивается у мужчин старше 40 лет и женщин после менопаузы.
По словам Елены Малышевой, первыми симптомами подагры могут считаться шишка и боль у основания большого пальца.
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