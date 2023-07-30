Гастроэнтеролог Вялов перечислил разрушающие кишечник привычки
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, какие привычки приводят к сереным проблемам с кишечником и нарушению обменных веществ. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.
По словам врача, ни в коем случае нельзя терпеть жажду и голод. Лучше съесть вредную пищу, чем отказывать организму в потребности.
"Если мы будет терпеть голод, то он будет накапливаться, как в батарейке, и потом нас так зарядит, что мы съедим столько, сколько бы никогда не съели", - объяснил гастроэнтеролог.
Он посоветовал хотя бы один раз взвесить количество еды, которое человек употребляет в течение дня. Должно получиться не меньше килограмма.
Еще одна опасная для здоровья кишечника - есть мало овощей, фруктов и зелени. В день необходимо съедать не менее 300 грамм растительной пищи.