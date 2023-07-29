Врач перечислила симптомы болезни, которая грозит бегунам

Рабдомиолиз — это болезнь, которая чаще всего поражает бегунов. Она может навредить мышцам и даже привести к инвалидности. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Андреева изданию "МедикФорум".

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По словам врача, рабдомиолиз называют "тихим убийцей", поскольку симптомы этого заболевания проявляются далеко не сразу.

"Почти любой, кто тренируется, чтобы улучшить результаты, высвобождает или пропускает некоторое количество креатинкиназы в кровоток. Это становится проблемой, когда мышечная клетка высвобождает калий или миоглобин, что вызывает осложнения", — объяснила Андреева.

Рабдомиолиз может привести к почечной недостаточности и проблемам с сердцем, если человек вдруг резко повышает объем физических нагрузок и интенсивность тренировок.

Наиболее распространенные симптомы рабдомиолиза:

Мышечные спазмы, неожиданно сильные боли.

Темная моча.

Чувство слабости, усталость, неспособность закончить тренировку.