Врач перечислила симптомы болезни, которая грозит бегунам

Врач Андреева перечислила симптомы болезни, которая грозит бегунам
Рабдомиолиз — это болезнь, которая чаще всего поражает бегунов. Она может навредить мышцам и даже привести к инвалидности. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Андреева изданию "МедикФорум".
По словам врача, рабдомиолиз называют "тихим убийцей", поскольку симптомы этого заболевания проявляются далеко не сразу.
"Почти любой, кто тренируется, чтобы улучшить результаты, высвобождает или пропускает некоторое количество креатинкиназы в кровоток. Это становится проблемой, когда мышечная клетка высвобождает калий или миоглобин, что вызывает осложнения", — объяснила Андреева.
Рабдомиолиз может привести к почечной недостаточности и проблемам с сердцем, если человек вдруг резко повышает объем физических нагрузок и интенсивность тренировок.
Наиболее распространенные симптомы рабдомиолиза:
- Мышечные спазмы, неожиданно сильные боли.
- Темная моча.
- Чувство слабости, усталость, неспособность закончить тренировку.
Ранее "Рамблер" писал о том, могут ли редкие занятия спортом предотвратить болезни сердца.