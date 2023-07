5 популярных мифов о здоровом образе жизни

В день обязательно выпивать 2 литра воды

Витамин С помогает при простуде

Этого мнения придерживался химик и нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Однако ученые из Института имени Полинга выяснили, что на самом деле витамин C абсолютно бесполезен для профилактики простуды. Кроме того, без рекомендации врача не стоит принимать слишком много других витаминов, иначе у вас может случиться передозировка. Важно понимать, чего в организме вам действительно не достает, а чего — вполне хватает.

Бег — лучший вид спорта

Слишком активный бег может быть вреден так же, как и отсутствие физических упражнений вообще. Данные об этом опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology. Датские исследователи выяснили, что дольше живут люди, которые бегают трусцой и занимаются ходьбой. При этом у слишком активных бегунов продолжительность жизни была такая же, как и у людей, что практически не уделяли время физическим нагрузкам. Для тех, кто долго вел малоподвижный образ жизни, опасно сразу же начинать интенсивные занятия спортом.