5 популярных мифов о здоровом образе жизни

В последнее время очень популярно придерживаться здорового образа жизни. Следить за питанием, активно заниматься спортом, контролировать свое физическое состояние. Однако не все привычки, которые якобы считаются здоровыми, на самом деле приносят пользу организму.

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Подробнее о том, какие мифы о здоровом образе жизни сейчас очень распространены, — в материале "Рамблера".

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В день обязательно выпивать 2 литра воды

Раньше действительно считалось, что каждый день нужно выпивать как минимум 2 литра воды. Однако исследование, опубликованное в научном журнале Science, показало, что норма для каждого индивидуальна и на самом деле многим людям хватает всего 1,5-1,8 литра. При этом в работе говорится о том, что если потреблять в пищу продукты вроде мяса, риса, макарон и овощей, то организм уже получит 50% воды.

Более того, необходимое количество жидкости для каждого человека зависит от разных факторов: возраста, пола, уровня активности и окружения. К примеру, люди, которые живут в жарком и влажном климате, спортсмены, беременные и кормящие грудью женщины нуждаются в большем количестве воды, чем остальные.

Витамин С помогает при простуде

Этого мнения придерживался химик и нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Однако ученые из Института имени Полинга выяснили, что на самом деле витамин C абсолютно бесполезен для профилактики простуды. Кроме того, без рекомендации врача не стоит принимать слишком много других витаминов, иначе у вас может случиться передозировка. Важно понимать, чего в организме вам действительно не достает, а чего — вполне хватает.

Бег — лучший вид спорта

Слишком активный бег может быть вреден так же, как и отсутствие физических упражнений вообще. Данные об этом опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology. Датские исследователи выяснили, что дольше живут люди, которые бегают трусцой и занимаются ходьбой. При этом у слишком активных бегунов продолжительность жизни была такая же, как и у людей, что практически не уделяли время физическим нагрузкам. Для тех, кто долго вел малоподвижный образ жизни, опасно сразу же начинать интенсивные занятия спортом.

С потом выходят все токсины

Небольшое количество токсинов и правда выделяется вместе с потом. Но главная функция этого процесса — терморегуляция, то есть поддерживание необходимой температуры тела. Эксперты подчеркивают, что на самом деле большая часть токсинов выводится из организма по желудочно-кишечному тракту.

Уровень холестерина всегда должен быть низким