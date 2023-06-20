6 мифов о сне, которые вредят здоровью

Вокруг сна ходит множество споров и мифов. Какие-то из них подтверждены учеными, какие-то остаются на уровне сплетен.

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Так или иначе о мифах, которые развеяли исследователи, следует знать, ведь осведомленность – первый шаг на пути к здоровью.

Подробнее о предубеждениях, которые могут навредить – в материале "Рамблера".

Храп – это нормально

Легкий храп, который возникает время от времени, чаще всего не является патологией. Но если человек храпит так сильно, что его можно услышать за стенкой – это уже повод насторожиться. Сильный храп может указывать на обструктивное апноэ. Обратить внимание на проблему также стоит в том случае, если после сна наутро вы чувствуете усталость и "разбитость".

Можно приучить себя спать по пять часов

Врачи не устают повторять, что для полноценного сна человеку требуется от семи до девяти часов. Если человек регулярно спит по пять часов и уверяет, что не испытывает проблем с самочувствием, вполне возможно, что он страдает от бессонницы или от других проблем с организмом. В любом случае пять часов недостаточно для того, чтобы организм восстановился в полной мере.

Тренировки вечером препятствуют сну

На самом деле физическая активность в вечернее время, напротив, способствует крепкому сну. Но лишь в том случае, если вы не ужинаете после тренировки. Плотный прием пищи незадолго до сна чреват бессонницей, потому что вместо отдыха организм тратит энергию на переваривание пищи.

Спиртное помогает заснуть

В некоторых случаях небольшая доза спиртного действительно может вызвать сонливость и помочь заснуть. Но есть и другая сторона медали: по данным исследований, алкоголь сокращает фазу быстрого сна. Это приводит к тому, что наутро человек все еще чувствует себя уставшим.

Телевизор перед сном – хорошая идея