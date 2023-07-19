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Могут ли редкие занятия спортом предотвратить болезни сердца

Занятия спортом – один из главных залогов крепкого здоровья. Правильно подобранные физические нагрузки тонизируют мышцы, улучшают осанку, снижают уровень стресса и, что немаловажно, укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Могут ли редкие занятия спортом предотвратить болезни сердца
© Unsplash

Как правило, специалисты рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и тренироваться регулярно, например, 3-4 раза в неделю. Однако не у всех людей есть возможность выделять спорту определенное количество времени каждые 2-3 дня, поэтому они тренируются исключительно в выходные дни.

О том, насколько эффективен такой режим, и могут ли редкие занятия спортом предотвратить болезни сердца, – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля провели исследование, в котором приняли участие более 85 000 человек. Одна группа не занималась спортом, другая – делала это регулярно, а третья – уделяла физической нагрузке только выходные дни. На протяжении недели испытуемые носили акселерометры, которые отслеживали время активности и основные показатели участников.

Главным условием было тратить на спорт не менее 150 минут в течение 7 дней, так как именно это количество времени, как ранее было обнаружено, позитивно сказываются на здоровье.

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Авторы эксперимента задались целью выяснить, насколько ощутима польза от занятий спортом для сердца и сосудов, а также могут ли редкие тренировки служить альтернативой регулярных занятий спортом.

Результаты

Ответ на последний опрос оказался положительным. Как объяснили ученые, занятия по выходным не уступают более интенсивным физическим нагрузкам. В обоих случаях у участников наблюдалось снижение рисков развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.

"Физическая активность, сконцентрированная в течение 1-2 дней, показывает такой же результат в части предотвращения развития болезней сердца и сосудов, как и более равномерно распределенные тренировки" – резюмировали авторы исследования.

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