При заболеваниях почек пациентам, как правило, предписывается соблюдать диету и исключить из своего рациона некоторые продукты: например, содержащие большое количество белка и натрия. В отдельных случаях, в зависимости от тяжести течения болезни, человеку могут быть противопоказаны занятия спортом, в том числе силовые тренировки и бег.

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Можно ли заниматься спортом при заболеваниях почек и в каких случаях от этого будет польза, а не вред? Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Немецкие ученые пригласили к участию в эксперименте более 1000 человек, которые проходили курс диализа в местной больнице. Их разделили на две группы: добровольцам из первой требовалось в течение 12 месяцев выполнять легкие физические упражнения (1-3 раза в неделю). В частности, они занимались на велоэргометре (около получаса), играли с мячом, тренировались с отягощениями (также не более получаса). Участники из второй группы, соответственно, всего этого не делали.

Перед началом эксперимента пациенты выполнили ряд несложных упражнений. Показатели каждого были зафиксированы.

Результаты

По прошествии одного года все испытуемые повторили разминку, а полученные результаты ученые сравнили с прошлыми. Выяснилось, что участники контрольной группы значительно улучшили личные показатели и опередили вторую половину добровольцев.

Ученые также обратили внимание на тот факт, что во время проведения эксперимента "активные" пациенты проводили меньше времени на процедуре диализа. То есть несмотря на частичное отсутствие специального лечения страдающие от заболеваний почек люди все равно чувствовали себя лучше.

"Наше исследование показывает значимость и необходимость изменения всего подхода к образу жизни и состоянию своего здоровья. Высокотехнологичная медицина, безусловно, важна, однако она может полностью реализовать свой потенциал только в сочетании с другими профилактическими средствами" – резюмировали авторы исследования.