Почему не хочется завтракать: причины отсутствия аппетита по утрам

Всем давно и доподлинно известно, что завтрак – самый главный прием пищи, ведь именно он запускает все важнейшие системы организма с утра и дает нам силы и энергию. Однако далеко не все завтракают, а для некоторых поесть с утра и вовсе сродни пытки.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему у многих напрочь отсутствует аппетит с утра и позавтракать – целое испытание.

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Несмотря на обилие информации о важности завтрака, остаётся немалое количество людей, игнорирующих этот приём пищи, а зря! Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Ежедневный сложный, нутритивно плотный завтрак в первый час после пробуждения – это немалый вклад в здоровье.

Такой завтрак – это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета, болезни Альцгеймера. Он способствует улучшению памяти и концентрации внимания. Доказано, что IQ детей, которые регулярно и полноценно завтракают выше. Завтрак повышает настроение и продуктивность на целый день.

Самой главной, пожалуй, причиной утренней анорексии (отсутствие аппетита по утрам), по словам эксперта, являются обильные поздние ужины.

Так называемый «синдром ночной еды», при котором люди очень плотно едят поздно вечером и ночью. Вполне логично, что после этого к утру они просто не успевают проголодаться. Завтрак в таком случае заменяет чашка кофе, при лучшем раскладе, с каким-нибудь бутербродом, а то и вовсе без него, бегут по делам и вспоминают о еде уже ближе к вечеру. Получается замкнутый круг, разорвать который не так просто. Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

К перееданию в вечерние часы и как следствие к утренней анорексии приводят:

элементарное отсутствие режима питания в течение дня- если организовать 3-4 приема пищи в течение дня, то желание «напасть на холодильник» вечером сводится к минимуму

хронический стресс, на его почве усталость и голод усиливаются к вечеру, что приводит к перееданию. Стресс ведет к увеличению выработки гормона голода грелина, который возбуждает нервную систему. Еда в этом случае используется как успокоительное или даже снотворное, не поешь- не уснёшь.

позднее засыпание и некачественный сон

злоупотребление кофеином и алкоголем в вечернее время

отсутствие источников удовольствия: люди начинают есть в вечернее и ночное время, т.к. им грустно, скучно, одиноко, выбирая при этом максимально калорийную еду, отдавая предпочтение сочетаниям жирного, сладкого и солёного.

Помимо переедания в вечерние часы отсутствие аппетита по утрам может быть связано с неправильным пробуждением.

Если человек всё время просыпает, встаёт за 10 минут до выхода из дома, при этом надо собрать и себя и детей, никому никуда не опоздать, то уровень гормонов стресса, в частности, кортизола, при этом у него будет зашкаливать, а уровень глюкозы в крови повышаться (один из механизмов стресс-адаптации). Аппетит при этом снижается. Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Если вечером легко поужинать за 3-4 часа до сна, продумать, какой завтрак приготовить утром, лечь спать до 23.00, встать пораньше, немного прогуляться, наслаждаясь солнечным светом, сделать небольшую зарядку, принять контрастный душ, то, как утверждает диетолог, сто процентов появится желание вкусно и плотно позавтракать.

В некоторых случаях люди не завтракают просто потому, что не привыкли к этому. Например, росли в семье, где никогда не завтракали. Если при этом человек абсолютно здоров и доволен своим весом, то в таком случае и вряд ли нужно что-то менять.