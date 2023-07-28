Кардиолог объяснил опасность энергетических напитков

С какими опасностями может быть связано употребление энергетических напитков, раскрыл врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Общественной службой новостей.

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев считает, что энергетики не что иное, как узаконенные наркотики.

По словам специалиста, главная опасность таких напитков в том, что они очень истощают нервную систему. Чрезмерная стимуляция с помощью напитков в конечном итоге приведет к негативным последствиям. Кофеин может спровоцировать развитие атеросклероза, также у любителей энергетиков может появиться аритмия и возрастает риск внезапной смерти.