Какие напитки помогают стабилизировать давление

Гипертонией называется хроническое заболевания, при котором у человека наблюдается повышенное артериальное давление. Согласно оценке ВОЗ, 46% людей с этим заболеванием не подозревают его наличие. Гипертония неизлечима, но состояние больного поддерживается с помощью лекарств и корректировки образа жизни.

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Как правило, больным гипертонией рекомендуют отказаться от жареного и соленого, больше двигаться и пить много воды. Существуют напитки, которые могут стабилизировать повышенное давление. О них — в материале “Рамблера”.

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Какао

Ученые из Саудовской Аравии провели исследование о том, как какао влияет на жизнь людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом напитке содержатся флавоноиды, которые помогают стабилизировать артериальное давление. Эксперты выяснили, что какао работает по фазам в 12 часов. Если человек выпьет напиток, то на протяжении следующих 12 часов у него будет понижаться давление. Поэтому людям с гипертонией рекомендуют употреблять по две чашки какао в день — это поможет стабилизировать давление.

Этот напиток рекомендуется пить не только тем, кто имеет стабильное высокое давление, но и пограничное, то есть 130/90. В таком случае какао будет способствовать профилактике гипертонии.

Свекольный сок

Исследователи из Лондона провели эксперимент с людьми, страдающими гипертонией, и выяснили, что лучше всего от повышенного давления помогает свекольный сок. В эксперименте участвовали 114 добровольцев, которые ежедневно выпивали 140 миллилитров свекольного сока. Глава исследования доктор Асад Шаббир заявил, что свекольный сок дает организму неорганические нитраты, что помогает остановить воспалительные процессы в организме. А они становятся одной из наиболее частых причин повышенного давления.

Тем, кто страдает от гипертонии, эксперты посоветовали ежедневно выпивать стакан свекольного сока без добавок. По словам врачей, результат можно увидеть уже через неделю.

Йогурт

У натурального питьевого йогурта есть полезные свойства, помогающие при гипертонии. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Они проанализировали данные о здоровье 915 человек, которые участвовали в длительном исследовании о своем здоровье. В рамках работы они заполняли анкеты о своем здоровье и образе жизни. Выяснилось, что те люди, которые употребляли питьевой йогурт на постоянной основе, имели давление на семь пунктов ниже, чем те, кто имел другой рацион питания.