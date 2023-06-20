Среди главных ошибок людей с гипертонией использование непроверенных методов, например чая из мяты, горячих ванн для ног или уксусных компрессов. Об этом порталу Pravda.Ru рассказал кардиолог Филипп Копылов.

По словам специалиста, лечение артериальной гипертензии должен назначать врач. Необходимо также контролировать давление.

Еще одна ошибка, помимо самолечения, — отказ принимать какие-либо лекарства. Народные средства смогут конкурировать с официальной медициной, по его словам, только если пройдут серьезные клинические исследования.