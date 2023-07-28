В интервью изданию «Москва 24» врач-терапевт Татьяна Романенко дала советы, каких действий следует избегать людям при нарушении частоты сердечных сокращений.

Эксперт предупредила, что игнорировать аритмию ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к опасным последствиям и даже к летальному исходу.

Могут развиться тяжелые нарушения проводимости, ритма, что может закончиться летальным исходом, — пояснила специалист.

Также при аритмии противопоказаны интенсивные физические нагрузки, поскольку может ухудшиться состояние, отметила Романенко. Занятия спортом возможны только по рекомендации врача.

Ни в коем случае при аритмии нельзя употреблять спиртные напитки и курить, подчеркнула специалист, отметив, что сам по себе алкоголь тоже может спровоцировать нарушение сердечного ритма. Курение же крайне опасно в принципе для людей, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами.

Предостерегла Романенко и от самолечения, напомнив, что прием лекарств без назначения врача может не только не помочь, но и сильно навредить пациенту.