Врач высказался об опасности птичьего гриппа для человека

В Вологодской области более чем в трех десятках деревнях объявили карантин. Виной тому — вспышка птичьего гриппа, поразившая огромное количество птиц. О том, насколько опасно это заболевание для людей и к каким последствиям оно может привести, в интервью "Известиям"рассказал профессор, доктор биологических наук, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Алексей Ермаков.

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Специалист напомнил, что основным источником заражения являются выделения зараженных птиц (слюна, кал), с которыми случайно контактирует человек. Болезнь, по словам Ермакова, предстваляет потенциальную опасность для жизни людей.

За последние 10 лет из 868 установленных случаев заражения вирусом птичьего гриппа 457 оказались летальными, отметил эксперт.

При этом Ермаков отметил, что вирус может передаваться от птицы человеку, как правило, лишь при долгом взаимодействии. Однако, профессор не исключил и возможности его мутации и передачи уже от человека к человеку.

К симптомам птичьего гриппа Ермаков отнес кашель, высокую температуру, слабость, боль в горле, возможные расстройства желудка. Специались напомнил, что следует сразу же изолировать заболевшего человека, чтобы предотвратить возможность распространения заболевания.

Также Ермаков напомнил, что вакцины от птичьего гриппа пока нет.