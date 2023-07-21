Назван общий для всех видов рака крови симптом

Выделяют разные виды рака крови, в том числе лейкемию, лимфому и миелому. Но есть один признак, который характерен для каждой, – сильная усталость, переутомление. Об этом "МедикФоруму" рассказал онколог Андрей Воробьев.

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По словам специалиста, речь идет об усталости, которую нельзя снять с помощью сна. В таком случае пациент постоянно плохо себя чувствует.

"Усталость может присутствовать, даже если вы хорошо отдохнули или выспались. Многие вещи могут играть роль в усталости – сам рак крови, анемия и постоянные симптомы, включая инфекции, которые могут заставить организм работать усерднее" – уточнил врач.