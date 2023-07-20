Врач назвал симптомы одной из самых агрессивных форм рака

Врач Воробьев перечислил симптомы одной из самых агрессивных форм рака
Рак двенадцатиперстной кишки является редкой и быстротекущей разновидностью онкологических заболеваний. Какие симптомы могут о нем свидетельствовать, "МедикФоруму" рассказал онколог Андрей Воробьев.
По словам специалиста, на ранних стадиях недуг, как правило, никак себя не проявляет. Если же опухоль кишечника растет, то у человека могут появиться характерные симптомы, в числе которых боль в животе, кислотный рефлюкс, кровь в стуле, запор, тошнота или рвота, а также необъяснимая потеря веса.
"Рак двенадцатиперстной кишки представляет собой массу неправильной формы, быстрорастущих клеток (опухоли) в первой части тонкой кишки. Эта опухоль может мешать кишечнику правильно переваривать пищу и блокировать прохождение пищи через кишечник" – объяснил врач.