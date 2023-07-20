Врач назвал симптомы одной из самых агрессивных форм рака

По словам специалиста, на ранних стадиях недуг, как правило, никак себя не проявляет. Если же опухоль кишечника растет, то у человека могут появиться характерные симптомы, в числе которых боль в животе, кислотный рефлюкс, кровь в стуле, запор, тошнота или рвота, а также необъяснимая потеря веса.