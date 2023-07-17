Врач рассказала, какие виды семян помогают при гипертонии

Если употреблять семена конопли и тыквы в пищу, то можно урегулировать высокое кровяное давление. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Андреева изданию "МедикФорум".

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Высокое артериальное давление — гипертония — способно вызвать множество осложнений со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. По словам врача, семена конопли и тыквы помогают улучшить состояние здоровья.

"Они могут помочь улучшить липидный профиль, уменьшить воспаление, снизить кровяное давление и поддержать здоровье сердца", — отметила Ирина Андреева.

Семена конопли богаты омега-3 и омега-6, которые поддерживают баланс жиров в организме. Кроме того, в этих семенах присутствуют аргинин и аминокислота. Последняя помогает вырабатывать оксид азота. Он расслабляет кровеносные сосуды и контролирует кровяное давление. Лучше всего съедать примерно 35-40 граммов этого вида семян ежедневно.

Что касается семян тыквы, то они сдержат в себе магний. Это вещество помогает регулировать давление и поддерживает здоровье сердца. Тыквенных семечек стоит есть от 30 до 60 граммов в день.