Повышенное артериальное давление является одним из самых распространенных хронических заболеваний. Важно понимать, что оно способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Какие именно, "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, гипертония может стать причиной инсультов и инфарктов. Повышение крови в артериях приводит к их растяжению и нарушению их эластичности, в результате чего они могут лопнуть. Так и возникают геморрагические инсульты либо инфаркты, уточнил врач.

При этом высокое артериальное давление способно сильно навредить почкам и глазам, обратил внимание эксперт.

"Они начинают разрушаться, нарушается кровоснабжение, в итоге сами почки становятся причиной повышения давления. Также давление – серьезная опасность для глаз. Может произойти кровоизлияние в сетчатку глаза и человек останется незрячим" – рассказал Андрей Кондрахин.