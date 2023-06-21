Врач Кондрахин перечислил опасные последствия повышенного артериального давления
Повышенное артериальное давление является одним из самых распространенных хронических заболеваний. Важно понимать, что оно способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Какие именно, "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, гипертония может стать причиной инсультов и инфарктов. Повышение крови в артериях приводит к их растяжению и нарушению их эластичности, в результате чего они могут лопнуть. Так и возникают геморрагические инсульты либо инфаркты, уточнил врач.
При этом высокое артериальное давление способно сильно навредить почкам и глазам, обратил внимание эксперт.
"Они начинают разрушаться, нарушается кровоснабжение, в итоге сами почки становятся причиной повышения давления. Также давление – серьезная опасность для глаз. Может произойти кровоизлияние в сетчатку глаза и человек останется незрячим" – рассказал Андрей Кондрахин.
Он также отметил, что на состояние сосудов влияют погодные условия. Например, на давлении могут сказываться дождь, снег, скачки температуры и магнитные бури.