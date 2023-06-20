Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о том, какая доза сахара, употребленная за раз, может стать смертельной. Об этом сообщает Москва 24.

По словам врача, для человека смертельной дозой сахара является 29,7 грамм на килограмм веса. Так, для человека весом в 60 кг, летально опасной для него станет 1,782 кг сахара. В этом случае есть большая вероятность диабетической комой и интоксикацией.

Однако сахар и в гораздо меньших количествах опасен для здоровья человека, потому что постепенно подрывает все функции организма. Поэтому врач-диетолог рекомендует отказаться от употребления сладких продуктов и рафинада.

Врач Мухина объяснила, что сахар нарушает углеводный и жировой обмен, что может привести к повышенному артериальному давлению, остеопорозу, пародонтозу, кариесу. Кроме того, у человека, злоупотребляющего сахаром, может возникнуть пищевая аллергия, потому что организм загрязняется. При этом есть риск снижения иммунитета, из-за того что сладкая кровь становится питательной средой для микроорганизмов.

Диетолог добавила, что из-за употребления сахара может ухудшиться капиллярное кровообращение в почках, сетчатке глаза, сосудах нижних конечностей и органов половой системы, особенно у мужчин. Поэтому возникает риск гангрены, инфаркта, инсульта, почечной недостаточности или импотенции.