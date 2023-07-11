Врач рассказал о стабилизирующей давление диете

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о DASH-диете, которая рекомендуется людям с повышенным давлением для его стабилизации. Его слова приводит "Москва 24".

© Unsplash

Главное условие этой диеты - ограничение соли и продуктов с высоким гликемическим индексом, уточнил эксперт. Она также включает употребление полезных жиров, ограничение вредных жиров и богатое наличие пищевых волокон в рационе.

По словам Гинзбурга, DASH-диета способствует уменьшению содержания натрия и инсулина в организме. А также снижению воспалительных реакций в сосудистой стенке, что приводит к улучшению состояния пациентов с гипертонией, резюмировал он.