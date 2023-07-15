Врач назвал доступный способ стать моложе

Как можно улучшить свое состояние и почувствовать себя моложе, рассказал Вячеслав Колиев, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, в беседе с РИАМО.

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По словам специалиста, людям старшего поколения важно уделять время занятиям физкультурой. Врач отметил, что физические упражнения укрепляют мышцы и костную ткань. Еще одно важное преимущество - снижение риска падений и получения травм.

Вячеслав Колиев подчеркнул, что благодаря регулярным тренировкам замедляются процессы старения, а кроме того, увеличивается независимость в быту. По оценке врача, если в течение года не пропускать тренировки, то организм может стать моложе на 10–15 лет.

Также врач рассказал, что через полчаса ходьбы, плавания или езды на велосипеде начинается активный процесс расхода энергии из запасов жировой ткани.