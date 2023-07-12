Исследование показало, какой дефицит вызывает усталость у пожилых

Исследование показало, из-за каких дефицитов пожилые чувствуют усталость
У каждого десятого человека старше 75 лет недостаток витамина В12. Это приводит к усталости, а также к анемии, затуманенному зрению, нарушению равновесия и бреду. Об этом стало известно из исследования Национального института усовершенствования здравоохранения.
Ученые рекомендуют всем пожилым людям, которые чувствуют себя уставшими, пройти тест на В12. Хотя этот витамин организм получает из рыбы, мяса, птицы, яиц и молочных продуктов, он может плохо усваиваться из-за лекарств или аутоиммунных расстройств.
В числе факторов риска дефицита В12 возраст, перенесенные операции на органах пищеварительной системы, а также диабет первого типа. Есть опасность и для веганов, не принимающих специальные добавки, поскольку они не едят мясо и молочные продукты. Для диагностики кому-то необходимо сдать анализ крови, а кому-то потребуются дополнительные исследования.
Благодаря витамину В12 в норме остается нервная система, снижается утомляемость. Красные кровяные тельца, которые образуются с его помощью, снабжают кислородом органы человека. Дефицит витамина, как правило, у пожилых людей: из-за старения он может начать усваиваться хуже.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как распознать дефицит магния.