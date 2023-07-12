Исследование показало, какой дефицит вызывает усталость у пожилых

У каждого десятого человека старше 75 лет недостаток витамина В12. Это приводит к усталости, а также к анемии, затуманенному зрению, нарушению равновесия и бреду. Об этом стало известно из исследования Национального института усовершенствования здравоохранения.

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Ученые рекомендуют всем пожилым людям, которые чувствуют себя уставшими, пройти тест на В12. Хотя этот витамин организм получает из рыбы, мяса, птицы, яиц и молочных продуктов, он может плохо усваиваться из-за лекарств или аутоиммунных расстройств.

В числе факторов риска дефицита В12 возраст, перенесенные операции на органах пищеварительной системы, а также диабет первого типа. Есть опасность и для веганов, не принимающих специальные добавки, поскольку они не едят мясо и молочные продукты. Для диагностики кому-то необходимо сдать анализ крови, а кому-то потребуются дополнительные исследования.

Благодаря витамину В12 в норме остается нервная система, снижается утомляемость. Красные кровяные тельца, которые образуются с его помощью, снабжают кислородом органы человека. Дефицит витамина, как правило, у пожилых людей: из-за старения он может начать усваиваться хуже.