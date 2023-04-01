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Как распознать дефицит магния в организме

Магний — один из важнейших минералов, необходимых нашему организму для осуществления обмена веществ. Однако, согласно статистике, практически 50% взрослого населения не дополучают его вместе с пищей и страдают от его дефицита.

Как распознать дефицит магния в организме
© Unsplash.com

Как понять, если у вас недостаток магния в организме? "Рамблер" спросила врача-терапевта Анастасию Тимощенко.

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Магний – является важным микроэлементом, участвующим в многочисленных обменных процессах организма. Многие россияне не получают достаточное количество магния с пищей в связи с особенностями рациона в виде преобладания рафинированной пищи, недостаточного потребления овощей, фруктов, круп.

Магний играет важную роль в работе организма, поддерживая работу мышц, нервной системы, участвуя в различных метаболических процессах. При этом, недостаток магния может не иметь никакой клинической симптоматики. Однако при отсутствии должной коррекции может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Основные симптомы дефицита магния имеют неспецифический характер:
  • Мышечные спазмы или судороги — ощущение сокращения мышц , мышечные подергивая или болезненные спазмы на фоне нагрузки
  • Онемение или покалывание в руках или ногах — достаточно частое проявление недостатка магния, носит не локальный, а генерализованный характер, то есть колит не одна рука или нога, а обе.
  • Снижение аппетита, тошнота.
  • Повышенная утомляемость, слабость, недостаток энергии и сил.
  • Нарушение сердечного ритма. Недостаток магния может стать причиной развития аритмии, в том числе экстрасистолии.
  • Нарушение фона настроения, появление тревожности, раздражительности.
  • Нарушение сна в виде проблем с засыпанием, ранним пробуждением, плохого качества сна.
  • Склонность к возникновению запоров.
  • Тяга к шоколаду. Недостаток магния может проявляться повышенной тягой к шоколаду, причем наиболее полезным является именно темный шоколад.
  • Повышение артериального давления.
  • Частые головные боли.
  • Развитие предменструального синдрома у женщин.

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При наличии указанных неспецифических симптомов необходимо предположить возможное развитие недостатка магния и вовремя его скорректировать. Восполнение дефицита магния возможно при включении в рацион продуктов, богатых магнием, или добавления БАД. Магний можно получить из цельнозерновых продуктов, орехов и семечек, листовой зелени (чем более темным является цвет зелени, тем больше в нем содержанием микроэлементов), бобовых, в том числе фасоли, молочных продуктов.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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