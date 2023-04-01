Как распознать дефицит магния в организме

При наличии указанных неспецифических симптомов необходимо предположить возможное развитие недостатка магния и вовремя его скорректировать. Восполнение дефицита магния возможно при включении в рацион продуктов, богатых магнием, или добавления БАД. Магний можно получить из цельнозерновых продуктов, орехов и семечек, листовой зелени (чем более темным является цвет зелени, тем больше в нем содержанием микроэлементов), бобовых, в том числе фасоли, молочных продуктов.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»