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1 час назад

Как не пропустить гайморит: рассказывает врач

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

В костях черепа расположены небольшие полости, которые сообщаются с носом, — пазухи (или синусы), изнутри покрытые слизистой оболочкой. Воспаление гайморовых пазух, которые находятся в верхнечелюстной кости (по бокам от носа, под глазами), называется гайморитом и считается одним из самых распространенных патологией верхних дыхательных путей. Как не пропустить это заболевание, разбираемся в материале «Рамблера».

Как не пропустить гайморит: рассказывает врач
Фото: 123rf.com123rf.com

В большинстве случаев даже при обычной ОРВИ воспаление захватывает многие пазухи, поэтому правильнее использовать термин «синусит». Однако для простоты и пациенты, и даже некоторые врачи чаще пользуются определением «гайморит». Основные причины развития заболевания: вирусная или бактериальная инфекция и аллергены.

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Как распознать гайморит?

Существует острая и хроническая форма гайморита. Первая протекает не более двух месяцев. Вторая же характеризуется более длительным течением воспалительного процесса в носовых пазухах, либо частыми возобновлениями гайморита.

«При хроническом гайморите может не быть никаких симптомов, кроме затруднения дыхания. При острой форме заболевания — это обильные выделения, как правило, слизисто-гнойного характера, общая интоксикация, головная боль, повышение температуры. Существует инструментальное обследование: рентген придаточных или КТ пазух носа. Физикальное обследование может провести как врач, так и пациент. Если при надавливании на пазухи усиливается боль, это свидетельствует о том, что они заполнены слизисто-гнойным содержимым. Но чтобы точно не пропустить болезнь, лучше пройти комплексное обследование».
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

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По словам Прокофьева, самая большая ошибка при гайморите, которую допускают люди, — используют сосудосуживающие капли. Они не оказывают никакого лечебного эффекта, а только убирают симптоматику, вызывая отек слизистой.

«После трех дней, а лучше с первых дней, самое правильное — использовать те препараты, которые влияют на течение воспалительной реакции (назальные ГКС, физраствор для промывания носа), а также не забывать о своевременном лечении антибактериальными препаратами. Опасность ринита или синусита определяется цветом выделяемой слизи. Если в первые дни — это водянистые выделения белого цвета, то по мере развития слизь становится густой, приобретает желто-зеленый оттенок, у больного поднимается температура, которая не сбивается жаропонижающими. Это признаки фронтитов и синуситов, и они вызывают наибольшие опасения», — подытожил специалист.

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