Как не пропустить гайморит: рассказывает врач

В костях черепа расположены небольшие полости, которые сообщаются с носом, — пазухи (или синусы), изнутри покрытые слизистой оболочкой. Воспаление гайморовых пазух, которые находятся в верхнечелюстной кости (по бокам от носа, под глазами), называется гайморитом и считается одним из самых распространенных патологией верхних дыхательных путей. Как не пропустить это заболевание, разбираемся в материале «Рамблера».
В большинстве случаев даже при обычной ОРВИ воспаление захватывает многие пазухи, поэтому правильнее использовать термин «синусит». Однако для простоты и пациенты, и даже некоторые врачи чаще пользуются определением «гайморит». Основные причины развития заболевания: вирусная или бактериальная инфекция и аллергены.
Существует острая и хроническая форма гайморита. Первая протекает не более двух месяцев. Вторая же характеризуется более длительным течением воспалительного процесса в носовых пазухах, либо частыми возобновлениями гайморита.
По словам Прокофьева, самая большая ошибка при гайморите, которую допускают люди, — используют сосудосуживающие капли. Они не оказывают никакого лечебного эффекта, а только убирают симптоматику, вызывая отек слизистой.
«После трех дней, а лучше с первых дней, самое правильное — использовать те препараты, которые влияют на течение воспалительной реакции (назальные ГКС, физраствор для промывания носа), а также не забывать о своевременном лечении антибактериальными препаратами. Опасность ринита или синусита определяется цветом выделяемой слизи. Если в первые дни — это водянистые выделения белого цвета, то по мере развития слизь становится густой, приобретает желто-зеленый оттенок, у больного поднимается температура, которая не сбивается жаропонижающими. Это признаки фронтитов и синуситов, и они вызывают наибольшие опасения», — подытожил специалист.