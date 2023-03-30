Как не пропустить гайморит: рассказывает врач

«При хроническом гайморите может не быть никаких симптомов, кроме затруднения дыхания. При острой форме заболевания — это обильные выделения, как правило, слизисто-гнойного характера, общая интоксикация, головная боль, повышение температуры. Существует инструментальное обследование: рентген придаточных или КТ пазух носа. Физикальное обследование может провести как врач, так и пациент. Если при надавливании на пазухи усиливается боль, это свидетельствует о том, что они заполнены слизисто-гнойным содержимым. Но чтобы точно не пропустить болезнь, лучше пройти комплексное обследование».



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог