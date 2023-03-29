Морская вода и пар: можно ли вылечить насморк без капель

В отношении ингаляций паром – это опасно, потому что возможен ожог дыхательных путей. Промывание носа солевыми растворами действительно используется, чтобы вымыть патологическую слизь. Классикой является промывание физраствором (натрий хлор). Оно имеет место быть.



Категорически не советую использовать капли из свеклы, лука так как это аллерген. Из-за лука может быть химический ожог слизистой носа. Горячий душ — та же история, химический ожог слизистой. Плюс, если есть гнойное содержимое, он вызовет распространение бактериальной инфекции. То же самое могу сказать в отношении позиции, когда пытаются согреть пазухи. Конечно, это может быть полезно, но зачастую в носу появляется гнойное содержимое, которое при воздействии тепла разносится по всему организму и усугубит бактериальную инфекцию.



Я вообще не рекомендую использовать народную медицину, потому что на сегодняшний день хорошо развита фармацевтическая отрасль, которая может помочь в решении любой клинической задачи.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог