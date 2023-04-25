При гипертонии рекомендуется заниматься физической активностью, так как она помогает контролировать повышенное артериальное давление, уменьшает вес и холестерин, укрепляет сердце и снижает уровень стресса. Виды спорта, которые могут быть полезны для людей с высоким давлением, включают в себя плавание, танцы и пешие прогулки, сообщила "Ленте.ру" врач-терапевт СберЗдоровья Алена Хрипкова.

Согласно словам Хрипковой, езда на велосипеде, подъемы по лестнице, работа в саду, бег трусцой, плавание и пешие прогулки являются лучшими вариантами спортивных нагрузок. Чтобы поддерживать здоровье, рекомендуется уделять физическим нагрузкам умеренной аэробной активности в течение 150 минут в неделю или активной аэробной активности в течение 75 минут.

В дополнение к кардиотренировкам, силовые упражнения также могут снизить уровень повышенного артериального давления, подчеркнула эксперт. По ее словам, важно подобрать правильную физическую активность совместно с лечащим врачом или тренером и опробовать различные варианты, чтобы найти наиболее подходящую.

Однако, Хрипкова предупреждает, что гипертоникам необходимо избегать упражнений высокой интенсивности. Среди них она выделила жимы из положения лежа и становая тяга, кросс-фит и силовая аштанга-йога, которые могут привести к резкому повышению давления.

Хрипкова рекомендует заниматься физической активностью регулярно, от двух до пяти раз в неделю, в зависимости от интенсивности нагрузки. Она также подчеркивает важность контроля артериального давления до и после тренировки, следить за питанием и соблюдать водно-солевой баланс.

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