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3 часа назад

Ортопед Строганов перечислил упражнения, необходимые людям после 30 лет

Мира Маркина

Поддерживать физическую активность важно не только для красивой фигуры, но и для здоровья. Как это сделать без изнурительных тренировок, изданию Life рассказал ортопед и травматолог Василий Строганов.

Врач перечислил упражнения, необходимые людям после 30 лет
Фото: UnsplashUnsplash

Когда мышцы в тонусе, кровоснабжение также будет в порядке, заявил врач. От регулярных нагрузок зависит питание хрящей. Чтобы поддержать организм, достаточно выполнять легкую суставную гимнастику, подметил ортопед. Силовые упражнения должны быть направлены на мышцы пресса, ягодиц, выпрямляющие мышцы спины и квадрицепс.

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Достичь необходимого после 30 лет уровня физической активности можно, изменив бытовые привычки. Например, выбирая вместо лифта лестницу, а вместо поездки на транспорте – прогулку в десять тысяч шагов.

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