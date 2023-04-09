5 простых правил, как привести себя в форму к лету

Многие перед летним сезоном традиционно задаются вопросом: как экстренно похудеть, чтобы привести себя в форму перед сезоном коротких платьев и купальников. «Рамблер» расскажет, как подготовиться к потеплению.

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Фитнес-клубы резко наполняются посетителями, кого постояльцы называют «подснежниками». Гораздо хуже, когда к неожиданному увлечению фитнесом прибавляется радикальная диета. В лучшем случае человек потеряет вес за счет воды и мышц, но вовсе не жировой ткани, в худшем – испортит здоровье.

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Никакой «волшебной таблетки» нет – для того, чтобы быть в хорошей форме летом, важно следить за этим в течение года. Но никогда не поздно начать. Если вы только сейчас, перед летним сезоном, решили привести себя в форму – делайте это, но без фанатизма, следуя рекомендациям специалистов.

Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Оптимальная потеря веса составляет 2-4 кг веса в месяц. В случае ожирения возможны чуть большие показатели. Наилучшим вариантом считается постепенное снижение веса на 5–10 % от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным сохранением результата.

Питание

Питание обязательно должно быть разнообразным, полноценным и богатым необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Скудный стол и жесткое ограничение тех или иных групп продуктов могут привести к психоэмоциональными расстройствами, мышечной слабости, обезвоживанию, нарушению обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушению менструального цикла у женщин.

Хороший ориентир при составлении меню — правило тарелки, согласно которому 50% блюда составляют овощи и фрукты (некрахмалосодержащие, то есть не батат, картофель, бананы), 25% — белок и жиры (молочные продукты, яйца, рыба, птица, мясо), 25% — углеводы (крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб).

Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Питьевой режим

Не менее важно соблюдать питьевой баланс, ведь нередко человек путает с голодом жажду. Наилучший выбор – чистая питьевая вода. Объем воды, в котором нуждается организм, определяется рядом факторов: температура окружающей среды, уровень физической активности человека, общее состояние здоровья, пол, возраст, наличие беременности или грудного вскармливания.

В настоящее время единых рекомендаций нет. Усредненная суточная норма – 1,5–3 л воды. Примерно половину этого объема человек получает из жидких составляющих продуктов питания, другая половина должна поступать в виде обычной чистой питьевой воды.

Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Сон

Сон – очень важная физиологическая функция организма. С точки зрения похудения здоровый сон важен, т. к. поддерживает работу всех функций в организме и здоровый гормональный фон. При недосыпе человек чаще налегает на «простые углеводы», поскольку организм стремится «добрать» энергию, которой ему не хватает. Это, в свою очередь, приводит к лишним килограммам.

Норма сна для здорового взрослого человека: 6–8 часов.

Физическая активность

Всемирная организация здравоохранения даёт следующие рекомендации: уделять аэробной физической активности умеренной интенсивности не менее 150 300 минут в неделю или аэробной физической активности высокой интенсивности не менее 75 150 минут в неделю; дважды в неделю или чаще уделять время физической активности средней или высокой интенсивности, направленной на развитие мышечной силы основных групп мышц. Пользуйтесь любой возможностью «лишний раз» подвигаться: можно подниматься по лестнице вместо лифта, выйти из автобуса на остановку раньше, чтобы дойти до места назначения пешком, а в хорошую погоду и вовсе выбирать прогулку вместо передвижения на транспорте.

Ментальное здоровье

Один из критериев здоровья, согласно ВОЗ, ментальное благополучие. В эпоху вездесущих стрессов особенно важно уделять внимание себе, своему спокойствию, внутренней гармонии, не зависящей от происходящего вовне. Если чувствуете необходимость, не бойтесь обратиться к специалисту – психологу или психотерапевту, чтобы разобрать и проработать то, что вас тревожит, наладить контакт с собой и приблизиться к максимально гармоничному состоянию.

Полезно практиковать майндфулнес – имеются в виду не просто дыхательные практики, а образ жизни и мышления. Возможно, прозвучит удивительно, но осознанность тоже можно тренировать. В контексте приобретения хорошей формы отдельное внимание стоит уделить осознанному питанию, подразумевающему концентрацию внимания на еде, на том, что и как мы едим, какие ощущения испытываем во время принятия пищи. Осознанное питание позволяет проследить, ест ли человек, когда голоден, или когда стремится закрыть эмоциональные потребности (скука, страх, тревога, волнение и др.); успевает ли насладиться пищей или потребляет её на автомате; выбирает ли то, чего хочется, и что будем ему полезно, или что первым попало под руку.

Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.