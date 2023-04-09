5 простых правил, как привести себя в форму к лету

Многие перед летним сезоном традиционно задаются вопросом: как экстренно похудеть, чтобы привести себя в форму перед сезоном коротких платьев и купальников. «Рамблер» расскажет, как подготовиться к потеплению.
Фитнес-клубы резко наполняются посетителями, кого постояльцы называют «подснежниками». Гораздо хуже, когда к неожиданному увлечению фитнесом прибавляется радикальная диета. В лучшем случае человек потеряет вес за счет воды и мышц, но вовсе не жировой ткани, в худшем – испортит здоровье.
Оптимальная потеря веса составляет 2-4 кг веса в месяц. В случае ожирения возможны чуть большие показатели. Наилучшим вариантом считается постепенное снижение веса на 5–10 % от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным сохранением результата.
Питание обязательно должно быть разнообразным, полноценным и богатым необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Скудный стол и жесткое ограничение тех или иных групп продуктов могут привести к психоэмоциональными расстройствами, мышечной слабости, обезвоживанию, нарушению обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушению менструального цикла у женщин.
Не менее важно соблюдать питьевой баланс, ведь нередко человек путает с голодом жажду. Наилучший выбор – чистая питьевая вода. Объем воды, в котором нуждается организм, определяется рядом факторов: температура окружающей среды, уровень физической активности человека, общее состояние здоровья, пол, возраст, наличие беременности или грудного вскармливания.
Сон – очень важная физиологическая функция организма. С точки зрения похудения здоровый сон важен, т. к. поддерживает работу всех функций в организме и здоровый гормональный фон. При недосыпе человек чаще налегает на «простые углеводы», поскольку организм стремится «добрать» энергию, которой ему не хватает. Это, в свою очередь, приводит к лишним килограммам.
Норма сна для здорового взрослого человека: 6–8 часов.
Всемирная организация здравоохранения даёт следующие рекомендации: уделять аэробной физической активности умеренной интенсивности не менее 150 300 минут в неделю или аэробной физической активности высокой интенсивности не менее 75 150 минут в неделю; дважды в неделю или чаще уделять время физической активности средней или высокой интенсивности, направленной на развитие мышечной силы основных групп мышц. Пользуйтесь любой возможностью «лишний раз» подвигаться: можно подниматься по лестнице вместо лифта, выйти из автобуса на остановку раньше, чтобы дойти до места назначения пешком, а в хорошую погоду и вовсе выбирать прогулку вместо передвижения на транспорте.
Один из критериев здоровья, согласно ВОЗ, ментальное благополучие. В эпоху вездесущих стрессов особенно важно уделять внимание себе, своему спокойствию, внутренней гармонии, не зависящей от происходящего вовне. Если чувствуете необходимость, не бойтесь обратиться к специалисту – психологу или психотерапевту, чтобы разобрать и проработать то, что вас тревожит, наладить контакт с собой и приблизиться к максимально гармоничному состоянию.
Важно помнить, что здоровье – это значительно большее, чем просто хорошая физическая форма. Следует стремиться не просто к изменению стрелки на весах, а к балансу всего вышеперечисленного. Именно комплексный подход может обеспечить здоровое снижение веса и сохранение результата на долгие годы.