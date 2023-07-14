Эксперт перечислил правила хранения лекарств в жару

Для каждого препарата определены индивидуальные показатели хранения. Их важно соблюдать, чтобы лекарство было эффективным и не навредило при использовании. О главных правилах хранения препаратов рассказал директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов изданию "Доктор Питер".

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Большинство препаратов можно использовать при температуре от +15 до +25 °C. Однако среди них есть более чувствительная к жаре продукция: мази, свечи, кремы, гормональные препараты, антибиотики, капли, инсулины, про- и пребиотики.

"Такие лекарства необходимо держать в холодном или прохладном месте, то есть в диапазоне +2…+8 °C или +8…+15 °C соответственно", — уточняет эксперт.

В инструкции к некоторым препаратам указано, что их нужно хранить сухом месте. Влажность в помещении не должна превышать 50%.

По словам эксперта, если в квартире очень жарко, то для хранения лекарств стоит найти самое прохладное место. Им может стать шкаф на полке, где температура воздуха обычно гораздо ниже.