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Врач Захарова перечислила опасные симптомы, которые напоминают реакцию на жару

Организм может по-разному реагировать на жаркую погоду, однако не всегда эта реакция специфична. Семейный врач Татьяна Захарова рассказала "МедикФоруму", как не пропустить симптомы опасных заболеваний.

Врач перечислила опасные симптомы, напоминающие реакцию на жару
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Если человек постоянно чувствует усталость и слабость, стоит провериться на анемию, болезни щитовидной железы и ряд инфекций. Кроме того, усталость часто входит в число симптомов онкологии.

Сильные или повторяющиеся головные боли могут сигнализировать о синусите или высоком кровяном давлении. Одышка может закономерно возникать в ответ на горячий и душный воздух. Однако стоит прислушаться к себе и исключить респираторные заболевания, в частности астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

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