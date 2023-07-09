Врач перечислила опасные симптомы, напоминающие реакцию на жару

Организм может по-разному реагировать на жаркую погоду, однако не всегда эта реакция специфична. Семейный врач Татьяна Захарова рассказала "МедикФоруму", как не пропустить симптомы опасных заболеваний.

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Если человек постоянно чувствует усталость и слабость, стоит провериться на анемию, болезни щитовидной железы и ряд инфекций. Кроме того, усталость часто входит в число симптомов онкологии.

Сильные или повторяющиеся головные боли могут сигнализировать о синусите или высоком кровяном давлении. Одышка может закономерно возникать в ответ на горячий и душный воздух. Однако стоит прислушаться к себе и исключить респираторные заболевания, в частности астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).