Онколог раскрыл связь между диабетом и онкологией

Онколог Каприн раскрыл связь между диабетом и онкологией
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, как диабет связан с онкологическими заболеваниями. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.
По словам врача, неумеренное употребление высококалорийной пищи с высоким содержанием сахара может способствовать появлению избыточного веса, риску развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Сахарный диабет (СД) II типа может осложнять течение онкологического заболевания и ухудшать результаты лечения.
"Эта взаимосвязь косвенная и обусловлена тем, что избыточное потребление сахара приводит к повышению в крови уровня инсулина и подобных ему факторов. А также усугубляет метаболические нарушения, сопровождающие ожирение и СД, что может создавать условия, благоприятные для опухолевых клеток", - написал Каприн.
Онколог добавил, что при наличии и сахарного диабета, и онкологического заболевания необходимо следить за питанием, так как оно является частью терапевтического плана. Рацион при этом подбирается индивидуально врачом.