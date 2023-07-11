Онколог раскрыл связь между диабетом и онкологией

"Эта взаимосвязь косвенная и обусловлена тем, что избыточное потребление сахара приводит к повышению в крови уровня инсулина и подобных ему факторов. А также усугубляет метаболические нарушения, сопровождающие ожирение и СД, что может создавать условия, благоприятные для опухолевых клеток", - написал Каприн.