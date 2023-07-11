Терапевт назвала усугубляющие атеросклероз привычки

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие привычки усугубляют течение атеросклероза. Об этом сообщает издание "Москва 24".

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По словам медика, первая опасная привычка - это неправильное питание. Частое употребление красного мяса, продуктов с большим содержанием жира, легкоусвояемых углеводов ухудшает проявление атеросклероза.

Врач посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, если у человека есть проблемы с сосудами. Также очень важно есть много овощей и зелени, морепродукты и минимизировать животные жиры.

Еще одна привычка, усугубляющая течение заболевания, - это курение, так как никотин вызывает спазм сосудов и воспаление.