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Терапевт Романенко назвала усугубляющие атеросклероз привычки

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие привычки усугубляют течение атеросклероза. Об этом сообщает издание "Москва 24".

Терапевт назвала усугубляющие атеросклероз привычки
© Unsplash.com

По словам медика, первая опасная привычка - это неправильное питание. Частое употребление красного мяса, продуктов с большим содержанием жира, легкоусвояемых углеводов ухудшает проявление атеросклероза.

Врач посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, если у человека есть проблемы с сосудами. Также очень важно есть много овощей и зелени, морепродукты и минимизировать животные жиры.

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Еще одна привычка, усугубляющая течение заболевания, - это курение, так как никотин вызывает спазм сосудов и воспаление.

Терапевт также призвала придерживаться назначенного лечения. Если перестать принимать статины, препараты, понижающие уровень холестерина в крови, атеросклероз будет прогрессировать.

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