Как прием лекарств против аллергии может привести к Альцгеймеру

В сезон аллергии многие из нас будут обращаться к аптечке за облегчением. Но антигистаминные препараты могут негативно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе и даже привести к деменции. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Известный врач Александр Мясников предупредил, что антигистаминные препараты могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

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По словам специалиста, факторами риска этой болезни являются генетическая предрасположенность, отсутствие физических нагрузок, лишний вес, курение и диабет и прием некоторых лекарств: бензодиазепинов, опиоидов и даже антигистаминных препаратов.

О пагубном влиянии антигистаминных препаратов уже не один год говорят ученые по всему миру. В отчете, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, подчеркивается связь между длительным приемом антихолинергических препаратов, таких как Бенадрил, и деменцией. Мы знаем, что антихолинергические препараты могут вызывать спутанность сознания и повышать риск падения у пожилых людей.

Антихолинергические препараты блокируют действие ацетилхолина. Это вещество передает сообщения в нервной системе. В головном мозге ацетилхолин участвует в процессах обучения и памяти. В остальных частях тела он стимулирует мышечные сокращения. Антихолинергические препараты включают некоторые антигистаминные препараты, трициклические антидепрессанты, препараты для контроля гиперактивного мочевого пузыря и препараты для облегчения симптомов болезни Паркинсона .

Что обнаружило исследование

Группа под руководством Шелли Грей, фармацевта из Фармацевтической школы Вашингтонского университета, отследила почти 3500 мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше. Здоровье участников отслеживалось в среднем в течение семи лет. За это время у 800 добровольцев развилась деменция. Когда исследователи изучили использование антихолинергических препаратов, они обнаружили, что у людей, принимавших эти препараты, чаще развивалась деменция, чем у тех, кто их не принимал. Более того, риск деменции увеличивался вместе с кумулятивной дозой. Прием антихолинергических средств в течение трех или более лет был связан с повышением риска деменции на 54% по сравнению с приемом той же дозы в течение трех месяцев или менее.

Такие исследования добавляют все больше доказательств того, что антихолинергические препараты не являются лекарствами, которые следует принимать в течение длительного времени, если вы хотите сохранить ясную голову в пожилом возрасте.

Производство ацетилхолина в организме с возрастом уменьшается, поэтому блокирование его эффектов может нанести двойной удар по пожилым людям. Неудивительно, что проблемы с кратковременной памятью, рассуждениями и спутанностью сознания возглавляют список побочных эффектов антихолинергических препаратов, к которым также относятся сонливость, сухость во рту, задержка мочи и запоры.