Хирург заявил о смертельном влиянии водки на мозг

Этанол, основной компонент водки, имеет разрушительное влияние на ткани головного мозга, предупреждает хирург Александр Умнов в интервью NEWS.ru. Злоупотребление этим напитком может вызвать геморрагический некроз и дистрофию мозга.

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Уже через месяц частого употребления водки возможно развитие геморрагического некроза, при котором ткани мозга погибают и пропитываются кровью. Дистрофия мозга происходит медленно, с уменьшением объема мозга, размягчением структуры и формированием гидроцефалии, что может привести к инвалидности. Недостаток витамина В1, вызванный нарушением его всасывания и дефицитом, может привести к энцефалопатии.

Этанол нарушает работу нейромедиаторов, вызывает сужение сосудов головного мозга, повышает риск тромбообразования и инсульта. Он также нарушает функционирование дофаминовой и ГАМК-систем, приводя к необходимости увеличивать дозы алкоголя для достижения удовольствия.

Умнов рекомендует уменьшить вред от водки, употребляя продукты, богатые йодом и витамином B6, которые стимулируют выработку гормонов щитовидной железой и способствуют расщеплению алкоголя. Он также советует принимать ферменты поджелудочной железы и янтарную кислоту перед приемом алкоголя для разгрузки ЖКТ и ускорения метаболизма, но рекомендует проконсультироваться с врачом.