Токсиколог развеял популярный миф о пользе водки

Высококвалифицированный токсиколог и врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что мифы о целебных свойствах водки и других крепких спиртных напитков возникли в далеком прошлом, когда настоящие лекарства были недоступны для большинства людей. В то время водку использовали как антисептик и обезболивающее средство, но ее эффективность была крайне низкой и использование этого напитка приводило к непредсказуемым последствиям, пишет Sputnik.

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Токсиколог подчеркнул, что водка не имеет лечебных свойств при инфекционных заболеваниях, включая ОРВИ, как многие люди считают. Наоборот, этанол - основное действующее вещество водки - обладает иммуносупрессивными свойствами, которые усиливают инфекцию вместо того, чтобы помочь организму бороться с ней.

Некоторые люди могут утверждать, что спиртной напиток помог им при болезни, но это не научно обоснованное утверждение, по словам эксперта. Масштабные исследования показали, что все якобы целебные свойства водки испаряются при тестировании.

По мнению врача, употребление крепких спиртных напитков представляет крайнюю опасность для здоровья и может даже привести к летальному исходу. Фармакологически, этанол действует как депрессант, который угнетает нормальную работу нейронов, а высокая доза этого вещества может привести к остановке дыхательного и сердечно-сосудистого центров.

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