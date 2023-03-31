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1 час назад

Нарколог Кульчицкая раскрыла симптомы первой стадии алкоголизма

Мария Каткова

Нарколог и психиатр Галина Кульчицкая назвала симптомы, которые появляются на первой стадии алкоголизма. Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на портал "Почему болит".

Эксперт отметила, что алкоголизм у каждого человека протекает по-разному. Тем не менее, можно отметить общие симптомы для всех пациентов. В первую очередь, нужно насторожиться, если употребление спиртного портит отношение с близкими людьми или препятствует работе.

Среди первых симптомов она также назвала появление запоев, повышение дозы алкоголя и сокращение частоты употребления спиртного.

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Кульчицкая обратила внимание на то, что одна из главных опасностей пристрастия к спиртному — деградация личности человека. Если человек заметил у себя симптомы алкоголизма, стоит обратиться к врачу. Как правило, лечение подбирается индивидуально из уже существующих подходов.

Ранее сообщалось, что нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать алкогольные напитки.

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