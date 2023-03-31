Нарколог и психиатр Галина Кульчицкая назвала симптомы, которые появляются на первой стадии алкоголизма. Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на портал "Почему болит".

Эксперт отметила, что алкоголизм у каждого человека протекает по-разному. Тем не менее, можно отметить общие симптомы для всех пациентов. В первую очередь, нужно насторожиться, если употребление спиртного портит отношение с близкими людьми или препятствует работе.

Среди первых симптомов она также назвала появление запоев, повышение дозы алкоголя и сокращение частоты употребления спиртного.

Кульчицкая обратила внимание на то, что одна из главных опасностей пристрастия к спиртному — деградация личности человека. Если человек заметил у себя симптомы алкоголизма, стоит обратиться к врачу. Как правило, лечение подбирается индивидуально из уже существующих подходов.