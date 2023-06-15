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Врач Умнов назвал опасную для жизни дозу водки

Определенная доза водки, выпитая быстро, может угрожать жизни. Об этом рассказал хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.

Врач назвал опасную для жизни дозу водки
© Unsplash.com

По словам врача, попадающий в организм этиловый спирт в дозе до 120 миллиграммов, будет обезвреживаться в печени.

Специалист объяснил, что доза спиртного, которая содержит этанол превышающий это значение, попадает в печеночный фильтр без обработки и далее циркулирует в крови, накапливается в тканях.

Врач объяснил, что при употреблении литра водки в течении одного часа могут возникнуть угрожающие жизни последствия. Тогда концентрация этанола достигает пяти-шести граммов на литр крови.

В этом случае падает температура тела, дыхание человека замедляется, сознание путается, учащается пульс, а речь становится несвязанной — человек не реагирует на окружающих людей, испытывает галлюцинации и эпилептические припадки.

Если такие опасные симптомы возникают, то, по словам врача, нужно срочно промыть желудок содовым раствором, смешав чайную ложку соды с литром воды, а затем выпить не менее 20 таблеток активированного угля.

Кроме того, пострадавшему человеку стоит дать выпить горячий сладкий чай, потому как глюкоза напитает клетки мозга, а чай согреет организм. Затем человека стоит уложить на бок для того, чтобы он не захлебнулся рвотой.

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