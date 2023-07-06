Названы 4 самые частые проблемы со здоровьем в отпуске

Врач назвала 4 самые частые проблемы со здоровьем в отпуске
Фармацевт Ниам Макмиллан рассказала, с какими проблемами со здоровьем чаще всего встречаются люди во время отпуска. Об этом пишет издание The Sun.
По словам Макмиллан, в первую очередь это расстройство желудка: боль в животе и диарея. Следующая распространенная проблема - укусы насекомых.
"Обязательно прикрывайте открытые участки кожи, если вы находитесь на улице в то время суток, когда насекомые особенно активны, например, на восходе или закате, и наносите средство", - посоветовала фармацевт.
Также она порекомендовала отказаться от использования духов в отпуске, так как парфюм привлекает комаров.
Морская вода и яркое солнце часто провоцируют раздражение глаз, поэтому стоит брать с собой на отдых успокаивающие глазные капли.
Еще одна распространенная, но неочевидная для многих проблема - это сгоревшие губы. Эту часть тела обычно все игнорируют, не используя солнцезащитный крем. Но на самом деле кожа губ очень тонкая, поэтому особенно чувствительная к ультрафиолетовым лучам солнца.