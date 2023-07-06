Названы 4 самые частые проблемы со здоровьем в отпуске

Фармацевт Ниам Макмиллан рассказала, с какими проблемами со здоровьем чаще всего встречаются люди во время отпуска. Об этом пишет издание The Sun.

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По словам Макмиллан, в первую очередь это расстройство желудка: боль в животе и диарея. Следующая распространенная проблема - укусы насекомых.

"Обязательно прикрывайте открытые участки кожи, если вы находитесь на улице в то время суток, когда насекомые особенно активны, например, на восходе или закате, и наносите средство", - посоветовала фармацевт.

Также она порекомендовала отказаться от использования духов в отпуске, так как парфюм привлекает комаров.

Морская вода и яркое солнце часто провоцируют раздражение глаз, поэтому стоит брать с собой на отдых успокаивающие глазные капли.