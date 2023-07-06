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Терапевт Кондрахин рассказал, какие заболевания передаются через поцелуи

Терапевт Андрей Кондрахин перечислил заболевания, которые передаются через поцелуи. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Названы заболевания, которые передаются через поцелуи
© Unsplash.com

В первую очередь медик отметил, что через поцелуи есть риск заразиться любыми заболеваниями инфекционной природы, особенно теми, которые передаются воздушно-капельным путем. Также через слюну можно заразиться множеством бактериальных и грибковых инфекций.

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Специалист отметил, что даже поцелуй в щеку может вызвать различные заболевания. Например, рукой можно убрать остатки слюны, а потом потрогать глаз или нос.

Кроме этого, поскольку полость рта совмещена с желудочно-кишечным трактом, любое заболевание, вызывающее проблемы в ЖКТ, также может передаваться через поцелуй.

Ранее ученые доказали, что гонорея может передаваться через поцелуй.

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