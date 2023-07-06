Названы заболевания, которые передаются через поцелуи

Терапевт Андрей Кондрахин перечислил заболевания, которые передаются через поцелуи. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

© Unsplash.com

В первую очередь медик отметил, что через поцелуи есть риск заразиться любыми заболеваниями инфекционной природы, особенно теми, которые передаются воздушно-капельным путем. Также через слюну можно заразиться множеством бактериальных и грибковых инфекций.

Специалист отметил, что даже поцелуй в щеку может вызвать различные заболевания. Например, рукой можно убрать остатки слюны, а потом потрогать глаз или нос.