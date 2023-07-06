Названы заболевания, которые передаются через поцелуи

Терапевт Кондрахин рассказал, какие заболевания передаются через поцелуи
Терапевт Андрей Кондрахин перечислил заболевания, которые передаются через поцелуи. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".
В первую очередь медик отметил, что через поцелуи есть риск заразиться любыми заболеваниями инфекционной природы, особенно теми, которые передаются воздушно-капельным путем. Также через слюну можно заразиться множеством бактериальных и грибковых инфекций.
Специалист отметил, что даже поцелуй в щеку может вызвать различные заболевания. Например, рукой можно убрать остатки слюны, а потом потрогать глаз или нос.
Кроме этого, поскольку полость рта совмещена с желудочно-кишечным трактом, любое заболевание, вызывающее проблемы в ЖКТ, также может передаваться через поцелуй.
Рамблер: главные новости