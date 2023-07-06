Распространенные привычки, которые медленно убивают организм

Врачи твердят о том, что здоровый образ жизни способствует ее продлению. Чем больше и дольше человек соблюдает полезные привычки, тем меньше становится его риск смерти от различных болезней. Многие люди уверены, что ЗОЖ заключается только в правильном питании и физической активности, но это не так.

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Существует масса вредных привычек, которые постепенно убивают наш организм. В первое время может показаться, что они практически не влияют на вас, но на самом деле органы медленно повреждаются. Об этих привычках — в материале “Рамблера”.

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Недосып

Недостаток сна может быть опасен по многим причинам. Как правило, он провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, болезни ЦНС и проблемы с гормонами. ДЕло в том, что во время сна организм человека отдыхает и восстанавливается. Если на протяжении долгого времени этого не было, то в организме могут произойти различные сбои.

Так, например, люди, которые ежедневно спят менее шести часов в сутки, на 30% чаще страдают от деменции, чем те, кто высыпается каждую ночь. Ученые выяснили это в результате эксперимента и предостерегли людей от постоянного недосыпа.

Курение электронных сигарет

Курение считается вредной привычкой из-за того, что в сигаретах содержится никотин и другие вредные вещества, которые образуются при горении. Для того, чтобы минимизировать риск компании придумали электронные сигареты и вейпы. Однако, как оказалось, они оказались не намного безопаснее, чем обычные сигареты.

Этот рынок контролируется законодательством не так жестко, как ранок табака, поэтому велик риск купить поддельные электронные сигареты. Они, в свою очередь, могут нанести серьезный вред здоровью. Курение электронных сигарет не уменьшает риски появления хронических заболеваний легких и астмы, выяснили ученые.

Отсутствие физической активности

Если вы думаете, что все врачи, рекомендуя физическую активность, говорят о прогулках в парке, то вы ошибаетесь. На самом деле здесь подразумевается настоящая нагрузка на организм. Речь идет о силовых и кардио тренировках. Первый тип тренировок спасает тело человека от травм в пожилом возрасте, так как укрепляют мышцы и кости. Аэробные нагрузки способствуют предотвращению болезней сердца, сахарного диабета и ожирения.