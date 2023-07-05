Чтобы прекратить икоту, можно подержать во рту воду несколько секунд, использовать специальные дыхательные техники и так далее. Несколько способов порталу "МедикФорум" перечислила терапевт Ирина Андреева.

Один из самых популярных методов остановить икоту — сделать большой глоток воды и подержать его во рту несколько секунд. Затем медленно проглотить и повторить то же самое несколько раз.

Если икота возникла из-за волнения или стресса, можно попробовать абстрагироваться от нее. Отвлечься помогут книги, фильмы, разговор с другом.

Стоит попробовать дыхательные техники. Например, сделать глубокий вдох, задержать дыхание на несколько секунд и выдохнуть. Если повторить упражнение несколько раз, оно поможет восстановить ритм диафрагмы.

Иногда полезен внезапный шок. Можно попросить кого-то, чтобы человека напугали, или заставить его подумать о чем-то страшном. Тело сосредоточится на моменте страха и забудет об икоте.

Еще один способ — слегка потянуть язык, чтобы стимулировать диафрагму. Можно также проглотить чайную ложку сахара или уксуса: они подействуют на раздражение в горле, и икота прекратится.

Если икота не проходит или появляется слишком часто, стоит проконсультироваться с врачом.