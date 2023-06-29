Как остановить икоту

Как только человек начинает икать, его первая мысль - как перестать. Хотя на самом деле в икоте нет ничего страшного, если, конечно, она не стала затяжной и не продолжается дольше двух суток.

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"Рамблер" рассказывает, почему человек начинает икать и как перестать это делать.

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Механизм икоты связан с диафрагмой, тонкой мышцей, разделяющей грудную и брюшную полости. На вдохе диафрагма опускается вниз, а на выдохе поднимается вверх, заставляя легкие сокращаться. Управляет диафрагмой мозг. Но иногда бывает так, что мозг заставляет диафрагму и межреберные мышцы резко сократиться. Человек делает резкий вдох вне очереди, связки смыкаются и производят характерный звук.

Чаще всего человек начинает икать в следующих случаях:

если пил газированные и алкогольные напитки,

если переел,

если произошло заглатывание воздуха при жевании жвачки или конфеты,

если сильно волнуется,

если резко замерз, а потом согрелся, или наоборот.

Что делать, чтобы перестать икать

Задержите на несколько секунд дыхание, затем глубоко и медленно вдохните и также медленно, насколько это возможно, выдохните. Таким способом вы сможете сбалансировать работу диафрагмы и остановить икоту. Попробуйте выпить небольшой глоток воды или сделать глотательные движения, чтобы стимулировать глотание и расслабить диафрагму. Можете попросить кого-то испугать вас или удивить, так как это может помочь сбить ритм икоты. Если испугать вас некому, просто сделайте вид, что испугались, это сложнее, но постарайтесь представить. От испуга человек, как правило, делает резкий короткий вдох, затем задерживает дыхание и медленно выдыхает, как бы расслабляясь осознания того, что угроза миновала и все оказалось не так страшно. Приложите лед к задней части шеи или выпейте небольшое количество холодной воды. Это может помочь снизить активность диафрагмы. Попробуйте массажировать нежно область диафрагмы или приложить легкое давление к ней.