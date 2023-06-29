Как остановить икоту
Как только человек начинает икать, его первая мысль - как перестать. Хотя на самом деле в икоте нет ничего страшного, если, конечно, она не стала затяжной и не продолжается дольше двух суток.
"Рамблер" рассказывает, почему человек начинает икать и как перестать это делать.
Механизм икоты связан с диафрагмой, тонкой мышцей, разделяющей грудную и брюшную полости. На вдохе диафрагма опускается вниз, а на выдохе поднимается вверх, заставляя легкие сокращаться. Управляет диафрагмой мозг. Но иногда бывает так, что мозг заставляет диафрагму и межреберные мышцы резко сократиться. Человек делает резкий вдох вне очереди, связки смыкаются и производят характерный звук.
Чаще всего человек начинает икать в следующих случаях:
- если пил газированные и алкогольные напитки,
- если переел,
- если произошло заглатывание воздуха при жевании жвачки или конфеты,
- если сильно волнуется,
- если резко замерз, а потом согрелся, или наоборот.
Что делать, чтобы перестать икать
- Задержите на несколько секунд дыхание, затем глубоко и медленно вдохните и также медленно, насколько это возможно, выдохните. Таким способом вы сможете сбалансировать работу диафрагмы и остановить икоту.
- Попробуйте выпить небольшой глоток воды или сделать глотательные движения, чтобы стимулировать глотание и расслабить диафрагму.
- Можете попросить кого-то испугать вас или удивить, так как это может помочь сбить ритм икоты.
- Если испугать вас некому, просто сделайте вид, что испугались, это сложнее, но постарайтесь представить. От испуга человек, как правило, делает резкий короткий вдох, затем задерживает дыхание и медленно выдыхает, как бы расслабляясь осознания того, что угроза миновала и все оказалось не так страшно.
- Приложите лед к задней части шеи или выпейте небольшое количество холодной воды. Это может помочь снизить активность диафрагмы.
- Попробуйте массажировать нежно область диафрагмы или приложить легкое давление к ней.
Эти советы могут помочь, а в большинстве случаев икота пройдет самостоятельно, но если икота становится хронической или сопровождается другими симптомами, нужно записаться к врачу на прием.