Когда икота может связана с инсультом или раком

У всех нас время от времени возникает икота, и, к счастью, она обычно проходит сама по себе. Но иногда приступы икоты могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

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Этот характерный звук похожий на «ик» — это просто внезапное замыкание наших голосовых связок после непроизвольного сокращения мышц у основания легких (диафрагмы).

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Но почему мы икаем? Существует общее мнение, что все дело в раздражении и стимуляции диафрагмальных и блуждающих нервов при сокращении диафрагмы.

Исследователи говорят, что икота часто наблюдается у курильщиков и людей, употребляющих большое количество алкоголя.

Как объясняют врачи, в больницах и отделениях паллиативной помощи также наблюдалась икота у пациентов, лечившихся от инсульта и нескольких различных видов рака.

News Medical Life Sciences сообщает, что список раковых заболеваний, связанных с икотой включает в себя:

Рак пищевода

Рак поджелудочной железы

Рак желудка

Некоторые опухоли головного мозга

Рак легких

При этом Тимоти Пфаннер, доцент медицины в Медицинском колледже Техасского центра медицинских наук A&M, объяснил:

«Все, что вызывает вздутие живота, может вызвать икоту. Курильщики склонны к иканию, потому что они постоянно глотают воздух. Иногда мы наблюдаем непреодолимую икоту у пациентов с диагнозом рак мозга, лимфатических узлов или рак желудка. Вам следует обратиться за советом к своему лечащему врачу, если икота прогрессирует».

Вполне возможно, что нарушения нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе могут привести к икоте.

Как икота может быть связана с инсультом

Если человек перенес инсульт, вполне возможно, что нарушение нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе может привести к икоте.

И эти нарушения часто наблюдаются и в мозге пациентов, которых лечат от опухолей головного мозга. Ключевые признаки этого состояния включают помутнение зрения, онемение или внезапную спутанность сознания.

Более того, врачи объясняют, что связанная с инсультом икота, вероятно, будет «болезненной, неослабевающей и сильной, которая возникает из ниоткуда».