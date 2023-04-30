Когда икота может связана с инсультом или раком
У всех нас время от времени возникает икота, и, к счастью, она обычно проходит сама по себе. Но иногда приступы икоты могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".
Этот характерный звук похожий на «ик» — это просто внезапное замыкание наших голосовых связок после непроизвольного сокращения мышц у основания легких (диафрагмы).
Но почему мы икаем? Существует общее мнение, что все дело в раздражении и стимуляции диафрагмальных и блуждающих нервов при сокращении диафрагмы.
Исследователи говорят, что икота часто наблюдается у курильщиков и людей, употребляющих большое количество алкоголя.
Как объясняют врачи, в больницах и отделениях паллиативной помощи также наблюдалась икота у пациентов, лечившихся от инсульта и нескольких различных видов рака.
News Medical Life Sciences сообщает, что список раковых заболеваний, связанных с икотой включает в себя:
- Рак пищевода
- Рак поджелудочной железы
- Рак желудка
- Некоторые опухоли головного мозга
- Рак легких
При этом Тимоти Пфаннер, доцент медицины в Медицинском колледже Техасского центра медицинских наук A&M, объяснил:
«Все, что вызывает вздутие живота, может вызвать икоту. Курильщики склонны к иканию, потому что они постоянно глотают воздух. Иногда мы наблюдаем непреодолимую икоту у пациентов с диагнозом рак мозга, лимфатических узлов или рак желудка. Вам следует обратиться за советом к своему лечащему врачу, если икота прогрессирует».
Вполне возможно, что нарушения нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе могут привести к икоте.
Как икота может быть связана с инсультом
Если человек перенес инсульт, вполне возможно, что нарушение нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе может привести к икоте.
И эти нарушения часто наблюдаются и в мозге пациентов, которых лечат от опухолей головного мозга. Ключевые признаки этого состояния включают помутнение зрения, онемение или внезапную спутанность сознания.
Более того, врачи объясняют, что связанная с инсультом икота, вероятно, будет «болезненной, неослабевающей и сильной, которая возникает из ниоткуда».
При раке желудка причины другие: икота возникает только тогда, когда желудок перестает работать и становится растянутым и вздутым.