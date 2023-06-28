Врач-отоларинголог и хирург Наталия Сергеева рассказала о том, когда нужно срочно идти к врачу при шуме в ушах. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она отметила, что чаще всего причиной шума в ушах становятся неинфекционные заболевания. Это происходит из-за того, что страдает слуховой нерв. Если к шуму в ушах добавляется головокружение и тугоухость, то нужно срочно обратиться к врачу.

Также немедленному осмотру подлежат люди, которые находятся в группе риска. К ним относятся те, кто работает в условиях шума, люди с атеросклерозом, пациенты с проблемами с кровообращением и люди в возрасте.

Эксперт добавила, что при ухудшении состояния необходимо следить за уровнем холестерина и сахара. Чтобы избежать ухудшения заболевания, стоит использовать защитные средства.