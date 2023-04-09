Почему при ОРВИ закладывает уши

Ухо, горло и нос объединены между собой и называются ЛОР-органами. Из-за нарушения в одном из них, появляются нарушения в соседнем. При простуде может появиться заложенность уха с одной или обеих сторон. "Рамблер" расскажет, почему это происходит

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При простуде слизистая оболочка носа воспаляется и отекает, в ней скапливается много межклеточной жидкости. Отек может распространиться до отверстия евстахиевой трубы, которая сузится и не сможет пропускать воздух. Из-за этого давление внутри уха не сможет противостоять атмосферному, барабанная перепонка будет натягиваться и хуже колебаться. Человек будет ощущать заложенность.

Входными воротами для ОРВИ являются носоглотка и ротоглотка. Как только вирус попадает в организм через носоглотку, происходит затруднение носового дыхания с развитием риносинуситов, повышается давление в слуховой трубе, соответственно, закладывает уши. Зачастую на фоне ОРВИ формируются воспаления слизистой слухового канала, поэтому при ОРВИ важно использовать профилактику возникновения отитов. Как минимум, закладывать противовоспалительные мази и использовать противовоспалительные ушные капли.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Врачи не советуют верить мифу, что без лечения простуда проходит за неделю, а с лечением – за сутки. При насморке микробы могут распространиться на соседние органы и стать причиной осложнений.

Если заложенность появилась длится меньше трех суток, можно попробовать справиться самостоятельно. Однако важно помнить о том, что постоянную заложенность также может вызвать неправильное использование капель для носа, использовать которые можно не более 3 раз в сутки.