Почему при ОРВИ закладывает уши

Ухо, горло и нос объединены между собой и называются ЛОР-органами. Из-за нарушения в одном из них, появляются нарушения в соседнем. При простуде может появиться заложенность уха с одной или обеих сторон. "Рамблер" расскажет, почему это происходит
При простуде слизистая оболочка носа воспаляется и отекает, в ней скапливается много межклеточной жидкости. Отек может распространиться до отверстия евстахиевой трубы, которая сузится и не сможет пропускать воздух. Из-за этого давление внутри уха не сможет противостоять атмосферному, барабанная перепонка будет натягиваться и хуже колебаться. Человек будет ощущать заложенность.
Врачи не советуют верить мифу, что без лечения простуда проходит за неделю, а с лечением – за сутки. При насморке микробы могут распространиться на соседние органы и стать причиной осложнений.
Если заложенность появилась длится меньше трех суток, можно попробовать справиться самостоятельно. Однако важно помнить о том, что постоянную заложенность также может вызвать неправильное использование капель для носа, использовать которые можно не более 3 раз в сутки.
Если симптомы заложенности сохраняются, при этом растет температура тела или появляются выделения, пора к врачу.