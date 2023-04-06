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2 часа назад

Лор Маневич объяснил, почему опасно игнорировать постоянный насморк

Мира Маркина

Постоянный насморк может стать причиной тяжелых заболеваний, например носовых полипов и инфекций среднего уха. Поэтому обязательно стоит обратить внимание на такой симптом, рассказал "Газете.ру" оториноларинголог Игорь Маневич.

Лор объяснил, почему опасно игнорировать постоянный насморк
Фото: PxherePxhere

Эксперт объяснил, что нос может быть постоянно заложен из-за частых инфекций, аллергии, аденоидита, синусита, или из-за внешних раздражителей вроде курения, пыли, грязного воздуха, а также долгого приема отдельных лекарств.

Хронический ринит, отмечает Маневич, связан с выделениями в виде слизи или гноя, а также заложенностью носа, сухостью и чиханиям. Если присутствуют такие симптомы, это повод проконсультироваться с врачом. Чтобы точно определить заболевание, доктор осмотрит пациента, проведет анализ крови, бактериологические исследования, компьютерную томографию или рентгенографию пазух носа.

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Не лечить хронический ринит опасно, поскольку в качестве осложнений возможны носовые полипы - в том числе такого размера, который способен затруднить дыхание. Из-за постоянного насморка могут начаться и проблемы с ушами, например инфекции среднего уха, которое связано с носоглоткой. Могут также возникать быстрая усталость, снижение работоспособности, головная боль.

Игорь Маневич подчеркнул, что для профилактики постоянного насморка важно следить за тем, чтобы влажность в помещении была примерно 60%, регулярно проветривать т избегать загрязненных пространств. Кроме этого, не рекомендуется долго использовать сосудосуживающие препараты, а также в большом количестве пить алкоголь и курить.

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