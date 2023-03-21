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1 час назад

Лор Лашкина рассказала о вреде чистки ушей ватными палочками при отите

Мария Иглина

Руководитель центра лечения заболеваний лор-органов и патологии головы и шеи, врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Ирина Лашкина рассказала, что при отите ни в коем случае нельзя использовать ватные палочки для чистки ушей. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Pravda.Ru.

Лор рассказала о вреде чистки ушей ватными палочками при отите
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медик также добавила, что при отите следует исключить попадание воды в слуховой канал и использование спиртовых настоек. Кроме этого, не рекомендуется и самостоятельное использование капель:

"Боль в ухе может быть вызвана бактериальной или грибковой инфекцией, а каждая из них требует разных подходов к лечению".

Также не стоит прикладывать к больному уху грелку, так как это может лишь усилить воспаление и нанести вред, особенно если отит окажется гнойным

Лор назвал основные причины развития отита

Чтобы снять боль при отите, эксперт рекомендует принять обезболивающее противовоспалительное средство, на несколько часов приложить к уху сухую теплую фланель, а затем обязательно обратиться к врачу.

Ранее терапевт назвала смертельно опасные последствия аритмии.

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