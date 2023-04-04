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1 час назад

Почему появляются ушные пробки

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Если вы заметили, что у вас ухудшился слух, возник дискомфорт, возможно, в вашем ухе накопилось слишком много ушной серы и образовалась серная пробка. Почему она возникает и как ее убрать? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему появляются ушные пробки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, как только образуется серная пробка, она перекрывает слуховой проход, и у человека нарушается острота слуха.

Изначально сера защищает ушные проходы от инфекций, и в норме она должна самостоятельно распределяться. Но под воздействием определенных факторов — слишком большого распределения серы или слишком большого выделения секрета сальных желез —возникает серная пробка. Чтобы она не образовывалась, нужно соблюдать гигиену ушных проходов.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

В некоторых случаях люди самостоятельно провоцируют образование серных пробок из-за того, что неправильно пользуются ватными палочками: засовывают ее в ушной проход и "утрамбовывают" серу вовнутрь вместо ожидаемого очищения. Когда человек двигает челюстью, жует, она вытекает наружу. Ватная палочка же продвигает серу из подвижного отдела, где она образуется, в неподвижный, где ее нет.

Все об ангине: причины, лечение, опасные последствия

Лечение серных пробок состоит в довольно простой процедуре: это промывание слухового прохода специализированной методикой. Я призываю обращаться к опытному врачу, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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