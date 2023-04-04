Почему появляются ушные пробки

Если вы заметили, что у вас ухудшился слух, возник дискомфорт, возможно, в вашем ухе накопилось слишком много ушной серы и образовалась серная пробка. Почему она возникает и как ее убрать? Рассказываем в материале "Рамблера".
По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, как только образуется серная пробка, она перекрывает слуховой проход, и у человека нарушается острота слуха.
В некоторых случаях люди самостоятельно провоцируют образование серных пробок из-за того, что неправильно пользуются ватными палочками: засовывают ее в ушной проход и "утрамбовывают" серу вовнутрь вместо ожидаемого очищения. Когда человек двигает челюстью, жует, она вытекает наружу. Ватная палочка же продвигает серу из подвижного отдела, где она образуется, в неподвижный, где ее нет.