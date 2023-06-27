По статистике, переломы шейки бедра составляют до 6% от числа переломов всех костей скелета. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как снизить рис получения этой травы в беседе с "Москвой 24".

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Эксперт отметила, что люди старшего возраста, особенно худые женщины, находятся в большей опасности. Она утверждает, что правильное питание, физическая активность и соблюдение мер предосторожности помогают снизить риск перелома этой части тела. Врач рекомендует увеличить потребление продуктов, богатых кальцием, таких как холодец, бульоны и молочные продукты.

Физическая активность также играет важную роль в профилактике переломов. Чернышова отмечает, что люди, которые активно двигаются, занимаются зарядкой и ходят, имеют меньший риск перелома шейки бедра даже в случае падения.

Врач также рекомендует пожилым людям соблюдать меры предосторожности и обеспечить безопасность в своем доме. Она советует носить туфли с задниками, избегать шлепанцев, удалить ковры, которые могут стать причиной спотыкания, и быть осторожными с выступающими порогами, если возможно, убрать их.