Ученые нашли способ срастить неизлечимый перелом

Биологи из Университета Питтсбурга разработали хирургический подход, который позволяет вылечить незарастающий перелом. Результаты их исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Повреждения костей, которые образуют верхнюю часть черепа, обычно неизлечимы для взрослых, хотя маленькие дети способны естественным образом устранять такой перелом. Это связано с тем, что поврежденная область в развивающемся организме способна контактировать со стволовыми клетками.

Ученые с помощью устройства, которое напоминает проволоку брекетов, растянули кости черепа вдоль швов, где находятся стволовые клетки. Это помогло активировать стволовые клетки, и у взрослых мышей излечило повреждения черепа, которые не зажили бы самостоятельно.

При этом стволовых клеток у животных стало больше в четыре раза. Метод показал эффективность для мыши, возраст который примерно соответствует юношескому возрасту у человека. У грызунов в два раза младше или мышей среднего возраста для нужного результата не хватило стволовых клеток в швах черепа.

Авторы исследования изучают, как использовать полученные результаты в работе с людьми и ищут основанный на обнаруженном механизме метод лечения взрослых..

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