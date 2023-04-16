Ученые нашли способ срастить неизлечимый перелом

Биологи из Университета Питтсбурга разработали хирургический подход, который позволяет вылечить незарастающий перелом. Результаты их исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Повреждения костей, которые образуют верхнюю часть черепа, обычно неизлечимы для взрослых, хотя маленькие дети способны естественным образом устранять такой перелом. Это связано с тем, что поврежденная область в развивающемся организме способна контактировать со стволовыми клетками.
Ученые с помощью устройства, которое напоминает проволоку брекетов, растянули кости черепа вдоль швов, где находятся стволовые клетки. Это помогло активировать стволовые клетки, и у взрослых мышей излечило повреждения черепа, которые не зажили бы самостоятельно.
При этом стволовых клеток у животных стало больше в четыре раза. Метод показал эффективность для мыши, возраст который примерно соответствует юношескому возрасту у человека. У грызунов в два раза младше или мышей среднего возраста для нужного результата не хватило стволовых клеток в швах черепа.
Авторы исследования изучают, как использовать полученные результаты в работе с людьми и ищут основанный на обнаруженном механизме метод лечения взрослых..