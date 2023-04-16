Ученые с помощью медведей нашли механизм лекарства от тромбов

Исследователи из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене обнаружили, что у медведей во время спячки, когда они лежат неподвижно, не развивается тромбоз благодаря тому, что белок теплового шока 47 становится менее активным. Соответствующая статья появилась в журнале Science.

Когда люди длительное время не двигаются, у них могут образоваться тромбы в ногах, которые способны попасть в легкие или мозг, вызвать легочную эмболию или инсульт. Медведи, которые месяцы проводят в спячке без движения, не страдают подобными заболеваниями.

Ученые заметили, что, когда медведь впадает в спячку, у него по-другому работает так называемый белок теплового шока 47 (HSP47). Уровень активности вещества снижается в 55 раз по сравнению с периодом активности.

Еще один важный результат исследования — подтвержденный факт, что у людей активность HSP47 тоже снижается, если, например, они сталкиваются с параличом из-за травм спинного мозга. Именно этим обусловлено то, что риск возникновения тромбов у парализованного человека не выше, чем у подвижного. При этом временная неподвижность, связанная, например, с восстановлением после травмы или операции, а также с долгим перелетом, нередко способствует образованию тромбов.

Ученые предполагают, что воздействие на HSP47 может стать механизмом действия нового лекарства от тромбоза. Аспирин и другие препараты, которые применяются для терапии этого заболевания сейчас, дают побочные эффекты, в том числе повышают риск кровотечения.

Ранее "Рамблер" писал о связи тромбоза с недосыпом.